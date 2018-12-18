音樂人遭HMV拖數擬入稟　顧客：結業無可避免

HMV今早(18日)突然自願清盤，位於銅鑼灣名珠城的HMV總部大門關閉，有不少熟客「摸門釘」，大嘆可惜，亦有苦主到場追討欠款，指網絡出現令唱片生存空間變窄，「冇咗HMV肯定係一個好大損失。」



獨立音樂人胡先生(Tezrock)得悉清盤消息後到場看看，考慮追討，他一年前與HMV合作，將自己創作的音樂唱片放在HMV優先售賣，賣出50張，但被拖數大半年，損失近5位數。他認為自網絡出現後，唱片的生存空間變窄，「冇咗HMV肯定係一個好大損失。」他不排除會入稟小額錢債審裁處追討。



忠實粉絲陳先生認為HMV唱片款色多樣，全港幾乎只有這店才可買到他喜愛的外國歌手唱片，對清盤感到可惜。就讀中三的黃同學特意帶同從未到過HMV的吳同學來參觀旗艦店，無奈已經關門，吳卻不感可惜，「依家都YouTube、Spotify聽歌，冇人會買CD㗎啦！」林小姐原想來購聖誕禮物，指對清盤沒甚麼感覺，反正自己並非音樂發燒友。



另外，九龍灣德福廣場分店今日亦拉閘關門，店外有一位保安員當值，臨時清盤人到該店視察環境，並在閘外貼出清盤通知。50多歲的李先生早前還來購買粵語長片影碟，今日驚見關門大吉，人去樓空，感唐突。60歲的潘太認為「HMV遲早會倒閉」，稱現時互聯網發達，可在網上免費看電影，她於18年前會花1000港元購買三至四隻影碟，但現時影碟機買少見少，HMV仍售數百港元一隻影碟，認為結業無可避免。