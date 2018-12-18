律政司拒控梁振英UGL案　泛民周日遊行促公開交代

律政司早前以證據不足為由，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元的案件，並承認在案中未有「外判尋求法律意見」遭到外界質疑。民主派立法會議員下周日(23日)發起守護廉潔法治大遊行，先於遮打花園集會，及後遊行至律政司司長辦公室請願，要求鄭若驊公開交代不檢控理據，解釋是否涉及偏頗，並要求公布廉政公署的調查報告。



多名民主派議員今午(18日)召開記者會公布遊行詳情，開始前高叫口號「有證有據唔敢郁，律政司長咪龜縮，獨立意見又唔攞，解釋理據唔清楚」。議員林卓廷指，律政司就UGL案發聲明至今近一周，鄭若驊至今未公開交代任何理據，有指鄭正在休假，認為在公布如此具爭議性的決定時放假，十分匪夷所思，批評鄭不斷「龜縮」。



林又稱，律政司聲明只有一頁紙，卻聲稱是讓公眾可全面及充分了解事件，「輕飄飄一頁紙，就無香港法治嘅分量」，認為當局未有詳細解釋，憂令香港廉潔崩潰。議員尹兆堅斥責，鄭若驊如以為拖時間就可令事件失焦是「太天真」的想法，認為鄭自僭建事件後有意重施故技，食髓知味。



議員區諾軒表示，事件上出現很嚴重的程序錯誤，鄭自上任後很少面對公眾，不論是到立法會回答提問或公開露面回應，認為鄭作為司長不稱職。



另外，審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌表示，梁振英UGL一案引起社會關注，廉署自2014年展開調查，4年來按程序向委員會匯報，於上周三委員會會議上報告案件，獲委員會同意廉署毋須再跟進。對於律政司無徵詢獨立法律意見，鄧指不能作出評論，又指廉署已盡力調查，「leave no stone unturned(意即不遺餘力)」，他相信律政司會因應公眾關注作出澄清。