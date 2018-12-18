樓價近月回落　陳茂波：仍大幅超出市民負擔

香港樓價近月回落，財政司司長陳茂波今日(18日)出席立法會財經事務委員會簡報香港經濟最新情況，指樓市有秩序調整，儘管樓價近月回落，仍大幅超出市民的負擔能力。



他指受中美貿易摩擦、環球股票市場調整利率趨升等影響，住宅市場今年8月起出現調整，成交明顯趨淡靜，住宅成交平均每月約3800宗，遠低於今年7月5700宗，樓價自從8月起連續回落3個月，根據差餉物業估價署的物業售價指數，今年10月的整體住宅售價較7月高位下跌約4%，樓市在11至12月初仍大致處於調整狀態，觀乎過往數月情況，樓市調整有秩序。



樓價仍大幅超出港人負擔，陳指今年10月整體住宅售價比去年12月累計上升8%，較1997年高峰高出120%，市民置業購買力指數在第三季仍處於74%的高水平，顯然高於過去20年44%的長期平均數。



議員林健鋒問到會否調整工商舖位的「辣招」，陳指暫未有計劃，相關措施會打壓投機炒賣需求，加上並非自用，而是投資的需求，香港缺乏土地和樓面面積，現時樓市有秩序調整，因此現階段看不到有條件可調整相關措施。



另外，考慮到今年首三季3.7%的實質經濟增長，及外圍環境下行風險增加，他預測全年經濟增長率為3.2%，全年通脹率為2.7%。若中美貿易摩擦加劇，香港將面對更不利環境，美國聯儲局本周極有可能再加息，料明年繼續加息，步伐將視乎未來的經濟表現，而歐洲央行10月起將淨資產購買規模減半，香港的主要貿易夥伴增長放慢將令香港對外貿易受壓，中美貿易摩擦若持續，香港整體經濟環境會進一步轉差，本地消費或投資將進一步受壓。