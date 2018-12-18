3款衞生巾慢性毒超標　長期用或月經紊亂不育

衞生巾是女性每月必備的貼身之物，如果用了不當或有毒的產品，有機會影響健康。有機構在9月至11月從市面抽查19個品牌、合共27款衞生巾樣本作產品安全檢測，包括一些知名及常見品牌。結果發現有3款衞生巾的慢性毒超標，類雌激素水平含量過高，長期使用有機會致月經紊亂，甚至不育。



水中銀生物科技有限公司利用「斑馬魚」及「轉基因鯖鱂魚」的胚胎毒性測試技術，分析27款暢銷衞生巾樣本，大部分的樣本測試結果理想，有19款被評為品質卓越，主要是中高價產品，惟3款樣本被驗出類雌激素超標。



其中一款超標的樣本來自南韓品牌(南韓生產)，毒性超標近3倍；另一款為香港品牌(中國生產)，超標近2倍。此外，有一款香港品牌(中國生產)由於急性毒水平高，導致超過一半測試魚胚胎死亡，達不到慢性毒測試的基本要求，這些產品價格主要屬中低價。世界衞生組織與聯合國已表明，類雌激素或引致各種毛病，包括月經紊亂、生殖力下降、不育，甚至癌症等健康問題。



婦產科專科醫生陳少慧表示，雖暫未有確實研究顯示長時間使用有毒衞生巾會導致月經紊亂，市民要加以警惕。皮膚過敏是不少女性用衞生巾時遇見問題，很多人以為經血流量少，就可延長使用同一片衞生巾的時間，事實應每3至4小時更換一次，每日約用4至5片。衞生巾大多有期限，一般是1至3年，同時要避免存放在浴室等潮濕地方，否則可致霉菌及變質。