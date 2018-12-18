深水埗天降橫財：女子擋幣少爺車派錢　「龍心」跌倒爛眼鏡

「幣少爺」黃鉦傑獲准保釋後，今午（18日）前往深水埗明哥的飯店購買飯票，至約3時許駕乘私家車離開，期間大批南亞裔人士及市民包圍私家車，有市民不斷大嗌：「Money，Money！」情況十分混亂，需要警方在場驅趕。期間，一名自稱「Dragon Heart（龍心）」的男子，意外跌倒，眼鏡碎裂，相機亦損毀，他離開時連聲問:"Why give money to the public is illegal! why, why!"（點解向公眾派錢係犯法！點解，點解！)



「幣少爺」的私家車駛至路口時，一名戴眼鏡的女子擋在車前，手持大疊鈔票，稱「我係『幣少爺』嘅Fans，我都有4000蚊，我可以派4000蚊！」，然後向「幣少爺」稱：「你爭龍心4000蚊，你開門，我比4000蚊你，等你還番俾佢！」未幾她走到司機位旁，並將數張1000港元鈔票攝在車窗，笑道：「你做咩偷我錢呀？」警方在場調停，大批市民鼓譟要求女子離開，以免繼續阻塞交通，「幣少爺」則打開車窗並把鈔票扔在路面。



該名女子把鈔票拾起稱：「你咁做唔係好得！」又向群眾表示：「依家派錢犯法咩？」並將手上鈔票派發，多名市民湧上要錢，警員上前驅趕控制場面，事件擾攘近10分鐘，女子才自行離開，交通始回復正常。