深水埗天降橫財：女子擋幣少爺車派錢　「龍心」跌倒爛眼鏡

「幣少爺」黃鉦傑獲准保釋後,今午(18日)前往深水埗明哥的飯店購買飯票,至約3時許駕乘私家車離開,期間大批南亞裔人士及市民包圍私家車,有市民不斷大嗌:「Money,Money!」情況十分混亂,需要警方在場驅趕。期間,一名自稱「Dragon Heart(龍心)」的男子,意外跌倒,眼鏡碎裂,相機亦損毀,他離開時連聲問:"Why give money to the public is illegal! why, why!"(點解向公眾派錢係犯法!點解,點解!)



「幣少爺」的私家車駛至路口時,一名戴眼鏡的女子擋在車前,手持大疊鈔票,稱「我係『幣少爺』嘅Fans,我都有4000蚊,我可以派4000蚊!」,然後向「幣少爺」稱:「你爭龍心4000蚊,你開門,我比4000蚊你,等你還番俾佢!」未幾她走到司機位旁,並將數張1000港元鈔票攝在車窗,笑道:「你做咩偷我錢呀?」警方在場調停,大批市民鼓譟要求女子離開,以免繼續阻塞交通,「幣少爺」則打開車窗並把鈔票扔在路面。



該名女子把鈔票拾起稱:「你咁做唔係好得!」又向群眾表示:「依家派錢犯法咩?」並將手上鈔票派發,多名市民湧上要錢,警員上前驅趕控制場面,事件擾攘近10分鐘,女子才自行離開,交通始回復正常。