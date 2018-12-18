每日一片：燈都唔使睇？電單車盲跟撼車尾

香港人出名性急，尤其是駕駛者，結果意外往往由此而生。近日有車cam就拍到一名電單車司機疑未留意交通燈號又緊貼前車前行，最終釀成意外。不過這宗簡單意外卻引發網民無限想象空間，原來被撞一方由一名年輕女司機駕駛，令不少人嘲笑電單車司機可能為求取得對方電話號碼，才刻意製造意外。



現場是深水埗黃竹街近大埔道前交通燈位，事發於昨日(17日)下午約2時。當時一架電單車跟在一架白色私家車之後行駛，期間交通燈一直亮着紅燈，但駛近路口時，私家車司機似突然察覺燈號，匆匆停車；同一時間，電單車司機則一直緊貼前車行駛，未留意燈號，結果當私家車停車時，他卻收掣不及發生猛撞，衝力下，電單車司機上半身90度向前傾，再失平衡翻倒地下。幸兩車車速當時都不高，電單車司機最後自行爬起，相信情況無大礙。意外後，私家車駕駛座女司機走出，視察車尾損毀情況，期間兩人有傾有講，似商討賠償問題。



網民看過片段，一方面批評兩車司機駕駛態度，尤其是電單車司機，「自己又冇睇燈，人行佢行」、「自己唔留意，關前車咩事！」不過亦有網民將事件浪漫化，「咁樣撞一撞，話唔埋可以發展一段情緣？」「根本係故意撞，仲唔交換電話號碼？」