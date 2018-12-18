網民熱話：「廚師腸」有得炒？上水凍肉舖賣$48包

香港人熟悉的「廚師腸」生產商Zacky Farms早前申請破產後，本港一度傳出斷貨消息，更有人在網上高價炒賣「廚師腸」，正常大家質疑有價冇市之際，日前有網友在社交平台上載上水一間凍肉舖每包「廚師腸」索價48港元的照片，令「廚師腸」在網上再掀起一場熱議。



網民‎May Wong昨日(17日)在Facebook群組「上水人大聯盟」上載了一張「廚師腸」在冰櫃的照片，聲稱上水街市內有間凍肉店的「廚師腸」竟然要48港元一包：「上水街市xx凍肉店～廚師牌雞肉腸$48/包」。



其後網民紛紛表示這個價錢物非所值：「咁貴，街市以前都係賣11蚊包！」「趁火打劫！」「呢間嘢當自己人係獨市咁做，賣啲嘢貴到笑」、「我上次都問咗要48蚊，離晒譜，留返嚟發毛(霉)」，亦有網民稱有超市以40港元2包出售。不少網民更認為香腸是加工食物，食多無益：「咁好食咩？」「多吃無益」'「咁冇益仲要賣咁貴？」不過有人則稱，就連凍肉舖的老闆及夥計都認為貴，甚至勸街坊買另一牌子。



網民有話說：



Ho Ho HO：48蚊包其實有冇人真係會去買？



Ck Cheng：你情我願，所以我選擇唔食。



Uni Phenex：香港人專長係炒，打風炒膠紙，咩都有得炒。



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