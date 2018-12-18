用胡椒噴霧搶勞力士　 3男認罪還押過年候懲

去年4月14日下午，尖東南洋中心發生劫匪用胡椒噴霧搶手錶案件。警方事後拘捕多名涉案男子，其中3人較早前於裁判法院承認搶劫罪。今天(18日)他們在高院原訟庭確認案情及答辯，法官決定將案押後3個月，至明年3月27日再訊，到時才聽取他們的大律師求情和判刑。期間3人須還押監房。



認罪的被告分別為吳祖軒(28歲、裝修工人)、潘俊達(30歲、裝修工人)及范秀良(47歲、廚師)，他們承認在去年4月14日，夥同另外兩人搶劫男子姚使賓一隻勞力士錶。案情指事主在去年3月在網上登廣告，以20.2萬港元放售一隻勞力士錶。去年4月13日，有人打電話給事主表示有興趣，雙方約好翌日在尖東南洋中心見面驗貨。



翌日下午3時許，事主和一個朋友到達南洋中心後，第三被告范秀良現身表示是買主。在事主把錶交給范檢驗之際，首被告吳祖軒突然走近事主及其朋友，向他們臉部噴射胡椒噴霧，而范就乘機逃走。混亂間事主在另外兩人協助下捉住吳，其朋友則追住范，但最終范成功登上一輛接應私家車逃去。事後事主和其朋友被送到伊利沙伯醫院救治，並在即日出院毋須留醫。吳在犯案後當場被捕，范則是在吳落網後被捕。



警方在案發後進行調查，查到范與第二被告潘俊達在案發後約一小時，曾於灣仔諾富特世紀酒店的大堂見面。警方並在翌日(4月15日)凌晨拘捕潘，在他身上起回被搶的手錶。其中范在被捕後招供稱，是潘叫他去試錶，並指示他一出現混亂便帶着手錶逃走，事後會給他4萬港元作報酬。他們3人現在承認，他們是串謀一起搶劫事主。