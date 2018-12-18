道士非禮母女案　事主年輕時曾飲符水安嬰靈牌位

報稱道士的中年漢袁銘權藉詞「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次對一名年逾40歲婦人X摸胸撩陰非禮，期間更向婦人的15歲女兒Y施以祿山之爪，被控7項非禮及1項襲擊罪。案件今日(18日)續審，女事主X繼續作供。



X指，於去年5月初報警，當時警方叫她相約被告見面並當面指出他，惟當時被告剛喪母，表明七七四十九日之內都不能替她治病，她遂藉口約被告交還之前借給他的腰封，見面時埋伏的警察現身將他拘捕。



辯方律師開始盤問X，現年47歲的X指自己自18、9歲起便有抽搐問題，媽媽替她看過三世書說她前世殺生太多今生要還，她又喝過媽媽求給她的符水，17、8年前經朋友介紹亦到過深圳找女高人化寶安位慰嬰靈，約10年前又找過觀音教高人幫她開朱砂筆請觀音擺陣貼黃符鎮宅，直至交上不信教的男友才統統「請走」。X同意，當時均相信各師傅可以幫助她解決健康問題。



至於她的大女Y疑有精神問題，又曾說過有東西跟着她，X坦言，因為Y「成日都講大話，我唔知佢邊句真邊句假」，她沒見過Y所說的東西故不會相信。