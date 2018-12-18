港產貨進口內地零關稅　議員憂貿易戰礙物流

香港與商務部簽署《貨物貿易協議》，在2019年1月1日起，原產香港的貨物進口內地將全面零關稅。工業貿易署署長甄美薇今日(18日)在立法會工商事務委員會解釋政策，指新協議有助加強粵港澳大灣區內貨物物流，多名議員關注措施如何協助港商應對中美貿易戰。



議員胡志偉指，中美貿易戰影響下，不少內地設廠的港商將轉移至東南亞國家作生產地，由於多個東南亞國家早與內地簽署相關貿易協議，例如柬埔寨，當地設廠的港商可直接從這些國家輸入到內地，並無誘因途經香港才運抵內地，擔心影響香港物流業。胡又促請當局將欣澳填海地由建造娛樂項目轉為物流用途。



議員林健鋒則認為新措施有助香港品牌進入內地市場，又指中美貿易前景充滿不穩定性，支持港府協助港商融入大灣區發展，以分散投資風險。姚思榮則期望協議可盡量放寬「原產香港」的規範，讓更多港商可享受零關稅優惠。



甄美薇回應指，產品除了計算原料，產品開發等亦會計入原產地考慮因素，又指香港已和東盟多國簽署貿易協議。至於欣澳填海地方面，她指發展需涉及多個部門，僅稱會反映議員意見。