鄭若驊拒現身立會解釋不控梁振英　議員斥龜縮

前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司款項，並被指涉嫌與立法會議員周浩鼎「打龍通」，介入相關專責委員會調查。廉政公署調查後，律政司日前稱沒有足夠證據，決定不檢控梁。有立法會議員質疑律政司決定，要求司長鄭若驊到立法會交代。根據委員會出席官員名單，鄭將缺席明日(19日)舉行的司法及法律事務委員會會議。多名議員批評鄭「冇擔當」，不負責任。



立法會議員林卓廷、涂謹申、許智峯早前去信委員會要求召開特別會議，邀請鄭出席會議並向公眾交代不檢控梁的理據。委員會明日開會，委員會主席梁美芬表示，將討論是否召開特別會議，並指早前已有委員要求律政司就黎智英政治捐款個案到委員會解畫，料明日會議會一併處理。惟鄭並不在明日會議官員出席名單，法律政策專員黃惠沖則會出席。



委員會委員楊岳橋表示，律政司不檢控梁一事具爭議性，鄭作為司長應趁委員會開會，借機向公眾交代決定，惟鄭卻不出席委員會，令人「睇唔到佢係有任何擔當」。他又批評鄭過往很少出席委員會會議，作為律政司司長而言，鄭不稱職。



另一委員陳志全認為，如鄭的決定沒有偏袒，就應主動到委員會解畫，而非要議員「三催四請」，又質疑鄭寓所僭建一事至今未有完滿答案，「唔得光明正大」，故一直拒到立法會，他認為，凡涉及重大公眾利益案件，鄭都應該到立法會交代。



委員許智峯批評鄭逃避責任，認為對於社會關心的事，鄭沒有理由不到委員會交代，又指有前高官都講過，如涉及誠信問題就更加一定要到立法會，可見鄭沒有擔當及「龜縮」。許表示會上會要求就召開特別會議一事投票，望議員支持。



律政司表示，由於有人已就該案不作檢控的決定向法院提出司法覆核許可申請，律政司現不宜再作評論，以免影響司法程序。

