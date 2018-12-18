陳茂波暗示盈餘僅400億　被問加稅即沉默數秒

財政預算案現正諮詢各界意見，財政司司長陳茂波今日(18日)出席立法會財經事務委員會，主席張華峰關注外界估計明年盈餘大減三分之二，只有約450億港元，陳解釋年初預計盈餘約400多億港元，現時估計或會較少，但「上落唔會太大」。至於議員陳振英問到短期會否考慮增加稅項的措施，陳茂波沉默約5秒後，指「預算案公布嗰日先知道」。



陳茂波指，樓市、股市都較淡靜，估計印花稅收入會較原先估計的1000億港元為低，早前曾有一幅地流標，數幅地快將招標，未知結果，但按現時情況來看，整體總收入料較原本預計為少，開支則大致相同，盈餘仍要視乎土地招標及資產市場情況。至於如何用盈餘，他指會視乎各界意見及經濟情況，最重要是用得其所。對於會否加稅，他指此事比較敏感，如果有此類措施，有時需要即時生效。



此外，議員謝偉銓指若香港經濟增長放緩，政府就基建和社區設施的投放和投資會否繼續，陳茂波指面對經濟前景不明朗，有下行風險，基建和社區投資不應減慢，就經濟下行應推行逆周期設施，而土地房屋及交通的基建，政府現時有財力，應按時間盡快推行，着謝不用擔心。