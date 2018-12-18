eMPF減行政工作　修例建議料2021年交立會

政府向立法會申請33.67億港元撥款，以委託積金局開發中央電子平台「積金易」(eMPF)。立法會財經事務委員會今午(18日)審議此撥款，財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)張國財指，eMPF推出將減少相應行政工作，受託人的法定責任有所減少，當局與積金局已展開初步法律分析，短期內會邀請受託人參與法例檢討工作，料2021年向立法會遞交立法建議，大幅度修訂《強積金條例》。



張稱，目前僱主使用電子服務比率低，故eMPF下已成立提高數碼使用率的專責小組以加強推廣，若推廣後情況未如理想，當局會進一步徵詢各持份者，或考慮就以紙張為主的交易，向僱主和計劃成員徵費。



勞工界議員陸頌雄關注取消強積金對沖問題，指勞工及福利局經常稱要待eMPF完成，才可取消對沖，他認為沒有電子平台前亦可處理。張國財回應指，eMPF可為僱主設立特定儲蓄戶口，會較現時處理更容易。



另外，積金局自成立以來，依靠政府非經常補助金的投資收益應付運作開支，截至今年8月31日，非經常補助金結餘為32.2億港元，預料2024至2025年度完結前耗盡，當局為減省開支，把辦事處搬至葵涌。政府建議讓積金局於2020年元旦日起，向強積金核准受託人收取法定註冊年費，當局料於明年首季向立法會提交修訂法例。