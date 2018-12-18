延長產假設5萬薪酬資助上限　議員批歧視高薪女性

立法會人力事務委員會舉行公聽會討論法定產假由10周延長至14周，政府將以公帑支付月薪5萬港元上限女性僱員之新增4周的五分之四薪酬。團體及議員都支持延長產假，但不滿政府不以全薪計劃產假薪酬，以及設立月薪5萬港元上限，認為有歧視高薪女僱員之嫌。



港九勞工社團聯會歡迎延長產假建議，指對婦女健康及初生嬰兒成長均有好處，但認為設月薪上限歧視高薪女性，批評有違僱傭條例。香港飲食業聯合總會對於政府願承擔額外四周產假薪酬，反映當局在推動家庭友善政策之餘，亦願意分擔中小企的壓力，該會促請當局制訂一套簡便制度，讓企業申領資助額，以免增加僱主行政開支。



議員葛珮帆批評政府歧視高收入女性，指美容業女僱員收入高，設薪酬限制對她們不公平，放產假少一截收入，「家家有本難念的經，上有高堂，下有新生嬰兒，養幾頭家」，質疑政府憑甚麼理據認為5萬港元薪金足夠產婦僱員使用，而非按實際薪金給予資助。



勞工及福利局局長羅致光回應指，將產假訂5萬港元上限不涉及金錢問題，是原則問題，因香港僱員薪酬差異大，年薪由數十萬港元至百多萬港元，資助月薪5萬港元以下已涵蓋95%女性僱員，是相當高水平。他又指，勞工法例很多項目都設有薪酬上限，不涉歧視成分。