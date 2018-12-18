屋宇署稱監工僅檢查鋼筋　人盯人監察有困難

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日(18日)繼續聆訊。代表委員會的資深大律師Ian Pennicot表示，委員會聘請的項目管理專家證人Steve Rowsell預計可於本周內提交報告。港鐵及政府的代表律師均要求讓其各自的專家證人閱覽該份報告。



屋宇署助理署長(拓展)何漢傑作供時，被代表禮頓的資深大律師石永泰問關於屋宇署規定的質量監察計劃中，所要求監工全職並持續監察施工，是否代表監工需以「人盯人」方式監督每名工人施工。何漢傑稱「人盯人」實際操作有困難，認為監工只需要在施工時身處現場，知道相關工人進行的工序，並在工人完成工作後盡快檢查鋼筋是否已扭入螺絲帽，便已經符合相關要求。



事件其中一爭拗點是該站東面連續牆被削矮是否屬於輕微改動，毋須事先取得屋宇署批准。屋宇署署長張天祥表示，屋宇署就該工程批出的豁免文書中包括了項目管理計劃，當中列明了任何改動及新增工程必須提交文件送審並諮詢屋宇署，而有關於影響地基結構的改動亦需諮詢屋宇署，他認為相關問題不應該有不清晰的地方，而註冊結構工程師應該知道甚麼情況下的改動會影響結構。



委員會明日(19日)將傳召屋宇署高級結構工程師陸沛輝作供，他是最後一名作供的事實證人。委員會主席夏正民就各方將會作出的結案陳詞提出要求，各方的書面陳詞合共最多只能有700頁，而各方所作的口頭陳詞則合共可進行12.5小時。