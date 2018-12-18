朱凱廸稱政府默許港充當白手套　陳茂波拍枱駁斥

立法會議員朱凱廸今日(18日)在立法會一個委員會會議中，指香港被指作為中國企業的「白手套」，質疑特區政府對此情況是否「隻眼開、隻眼閉」，遭財政司司長陳茂波拍枱反駁，指必須嚴正澄清，形容「隻眼開、隻眼閉」是非常不合適，政府對國際承諾及香港法治非常嚴肅及嚴謹。議員周浩鼎亦批評朱凱廸「說話唔可以亂講」，不希望謠言傷害香港與其他地區的經貿往來關係。



朱凱廸在會上問到香港被美國有關方面指作為中國企業的「白手套」，作出違反聯合國禁運、違反美國出口限制的行動，若有更多企業被發現在香港有同類操作，香港會令全世界失去信心，特區政府是否對此情況「隻眼開、隻眼閉」，如何令外界重拾信心。



陳茂波指必須嚴正澄清，形容「隻眼開、隻眼閉」是非常不合適。陳更拍枱指，特區政府從來對國際承諾、對香港法治，包括反洗黑錢及反恐方面，是非常嚴肅及嚴謹跟進，海關及各相關部門的執法一向極高水平，亦得到國際認同，希望大家不要在此方面過慮。



議員周浩鼎亦批評朱凱廸「說話唔可以亂講」，自己月初曾在美國出席有關反恐和反洗黑錢的相關會議，會議期間，美方專家及與會者都高度認同香港在反恐和反洗黑錢方面，與國際接軌，「跟足規矩去做」，不希望某些同事就某些事情不斷講類似的說話，認為會傷害香港聲譽，不知這些說話對香港有何好處，不希望有人製造謠言傷害香港，或香港與其他地區的經貿往來關係。