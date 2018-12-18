假招聘呃文件申借貸　4人落網涉款58萬元

警方於今年6至8月期間，接獲3名本地男子（19至29歲）報案，指有人向他們聲稱能夠提供工作機會，並要求提交住址證明及身份證明文件副本，受害人遂按指示提交文件，詎料3人及後收到銀行信件並發現欠下款項，懷疑受騙遂報案，3人被騙款項合共約58萬元。



警方經深入調查，發現有人利用受害人的個人資料，向不同銀行申請貸款及信用卡，並騙走款項，警方於今日（18日）在大嶼山區及深水埗區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕3男1女（17至43歲），帶署扣查。行動中，警方檢獲電腦、電話、大量銀行借貸文件及信用卡等證物，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。



根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18條，任何人士以欺騙手段取得財產，一經定罪，最高可被判處10年監禁。警方呼籲，市民求職時要保持審慎，切勿因為一時大意或求職心切，而誤墮騙徒陷阱。市民切勿隨便將個人資料交給任何人，並應該對聲稱賺快錢、毋須學歷技能而有豐厚收入的招聘加倍留意。市民如懷疑受騙，可致電警方24小時「防騙易」熱線： 18222查詢。