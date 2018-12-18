消防區長年假唔批照外遊　罰停職30天上訴失敗

澳門一名一等消防區長明知不獲批假仍外遊，期間缺席工作安排，被科處停職30天，他後來提出司法上訴，早前被終審法院駁回。有澳門立法會議員指，涉事消防區長行為欠妥，相關行為更會削弱公務員團隊形象，認為判決合理。



案中的消防區長任職消防學校輔助部，申請於2015年12月9日至20日放年假，由於其中2天因應特區成立紀念日，要配合行動部門工作，該2天假期不獲批准，但該消防區長仍與家人外遊，且沒開通漫遊，導致沒有接獲部門通知，並缺席特區成立紀念日的遊行安保工作安排。



該消防區長就保安司司長的紀律處分批示，提出司法上訴，理由包括自己並非值班人員，除非另有工作安排，否則毋須於周六日及公眾假日上班。終審法院合議庭判決時稱，因確實另有工作安排才導致上訴人的年假申請被明示駁回，但上訴人仍選擇在公眾假日放假外遊，便不存在可以排除紀律責任。



「雖然放年假係打工仔權利，但上司唔批仍然堅持放，相關行為絕對唔啱。」澳門立法會議員區錦新認為，停職的處分合理，又指市民普遍對公務員的要求較高，上述事件明顯違背大眾期望，「絕對會影響市民對公務員團隊嘅觀感。」



《澳門管治水平低，衰過清朝》專頁：

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