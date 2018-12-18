阿王辣爆：食物進口無王管　食安中心免問責

審計報告早前踢爆香港監管食物安全甩漏多，檢疫防線形同虛設。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興直斥近年食物安全事故有增無減，炮轟海陸空進口食物檢測「無王管」，把關的食物安全中心(食安中心)有法不執、有法不依，質疑包庇瀆職官員，他要求申訴專員公署主動調查事件，廉政公署亦應介入，調查當中是否涉及官官相衞和官商勾結。



食安中心被揭發在食物安全管理上出現問題，包括化驗效率嚴重滯後，最遲個案相隔7個月；以及在海陸空三關抽驗率低至僅0.3%、只檢查前排食物；沒有衞生證明書卻獲發進口准許證等，王直斥食安中心的檢測工作猶如「稻草人」，食物及衞生局和食物環境衞生署辯稱食安中心檢測人手不足，根本是藉口想推卸責任，皆因立法會早年已對食安中心加人手「開綠燈」，當局出錯不能推諉不夠人。



多年來毒奶粉、毒米及毒粉絲先後在港肆虐，令港人聞之色變。王指政府設立機制檢測進口食物，目的阻截「黑心」食物流入香港，但香港食物事故由2013年至2017年間，不減反增近3成；因應事故而進行回收的行動同期亦由6次大幅增至23次，王炮轟食安中心把關不力，錯漏百出，更視機制如無物，令市民食不安心，危害健康。



王指審計署揭發的問題極之嚴重，但食衞局局長和食環署署長只稱看看要修訂甚麼指引，又指要增加人手審視資源如何重新配置，官員的回應完全文不對題、文過飾非，他質疑是否官官相衞，因為作為把關的食安中心明顯是有法不執、有法不依，明明有人瀆職和失職，但政府竟不追究責任，故廉政公署必須介入，申訴專員公署亦須主動調查，當中是否有官官相衞及官商勾結。



對於食物安全「無王管」，王直斥是官僚失職，政府不是「好打得」，而是「好耍得」，根本沒用心做。他指以往由市政局及區域市政局負責食物安全，兩局每月會向公眾提交報告，交代食品檢查的進度，認為食衞局及食環署應倣效。



王又提及現時加拿大放寬休閒類大麻管制，包括糖果等食品被添加大麻，令人擔心這類食品會否大規模進入香港，尤其是網購進入香港，他警告政府必須把好關，不能縱容該等食品進口，否則最終令香港市民受害。



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