一款淮安田七片未註冊　衞生署籲勿服用

衞生署今日(18日)公布正調查位於香港皇后大道中的持牌中成藥批發商淮安田七有限公司，涉嫌非法銷售及管有一款名為淮安田七片(熟)的未經註冊中成藥。該藥物由內地進口香港銷售，標籤上聲稱適合需增補氣血人士食用。



衞生署根據情報到該公司調查及檢取該個未經註冊中成藥。根據香港中醫藥管理委員會紀錄，淮安持有3款分別名為「淮安田七片(生)(濃縮)」(註冊編號: HKC-07361）、「淮安田七片(熟)」(註冊編號: HKP-07347)及「淮安田七片(生)」(註冊編號: HKP-07355)的註冊中成藥，惟有關懷疑未經註冊的中成藥並非該3款註冊中成藥之一。



由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險。淮安正自願從市面回收該藥物。衞生署正繼續調查，並會密切監察回收情況，至今沒有接獲相關不良反應報告。巿民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。如服用後不適，應尋求醫護人員意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘衞生署中醫藥事務部銷毀。