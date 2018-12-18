政Whats噏：天價橋減磅冧掂6人組　料重上財會

被譽為「天價橋」嘅元朗行人天橋，因造價高達17億港元早前引起社會廣泛討論，本來已交立法會財務委員會審議，但爭議太大政府疑似擔心唔夠票過，喺暑假後抽起項目，又再被地區人士同區議員炮轟。最新消息，政府微調方案可「減磅」2至3億港元，並有傳當局有條件冧掂由建制派多名獨立功能界別議員組成嘅「6人組」支持，預料最快明年次季重上財委會審議。



元朗天橋項目全長只有540米，造價卻要17億港元，除開每米成本316萬港元，就算急需建橋嘅建制派議員都唔敢輕易「放水」。自暑假後政府喺財委會抽起議程，天橋好似音訊全無、零進展，至近日民主派議員朱凱廸突然喺社交網站發貼，話路政署已決定2018至19年度都唔會再將天橋項目交上財委會審議，呼籲市民畀意見，向政府提新方案。



朱凱廸講到好似成功爭取拖延一年咁，但綜合各方消息，政府依然計劃明年重交財委會審議，只因仲處理緊招標書同微調緊終極方案，所以推遲到明年次季先再提上會。有知情人士透露，新方案可以平少少，減磅約2至3億港元，但肯定都要十多億港元埋單，認為屬可接受程度。咁實際微調咗乜嘢？多方人士都聲稱未知，相信政府內部都仲睇緊，有人更估計項目已經唔只係運輸及房屋局局長陳帆處理，可能要經司長級官員睇過先再返立法會。



有建制派議員亦話，之前抽起係因為擔心「6人組」嘅建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓(Tony)成功拉攏其他成員，或令撥款未能通過，最近聽聞「6人組」有人提出要求政府為造價「封頂」等不同建議，政府似係做到部分條件，令Tony以外嘅5名議員都會支持方案，包括商界議員廖長江、金融界議員陳振英等。



呢條天橋到底好唔好用、啱唔啱用，區外人就未必知，但使咁多公帑當然會惹起好大爭議。正所謂醜婦終須見家翁，早啲交出個新方案畀各方檢視吓，睇吓係咪可以攞到共識，否則勢必又受到狙擊，到時拖拖拉拉就有排搞喇！