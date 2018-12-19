環保政策離地　市民唾棄

香港推行上網電價的進度本已落後亞太區多地，今年四月港府終宣布該計劃，但迅即被揭配套不足。回顧環境局近年推行的多個環保政策，幾乎「樣樣唔掂」，如「四電一腦」出台，卻令本港出現隨處棄置電器的問題，現上網電價又眼高手低。有環保團體批評，環境局進行諮詢時流於表面，不夠深入，致政策實施後問題百出：「唔係賣下廣告就得，官員真係要面對面同市民解釋！」



上網電價計劃在台灣及內地等地早已引入，台灣一二年起推動「陽光屋頂百萬座計劃」，並訂立清晰目標，於二○二○年可用屋頂太陽能產三千兆瓦的電力；內地則於一一年引入上網電價，一五年已成為全球太陽能發電量最高的國家。



環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，本港落實出現問題，與環境局推行政策不順暢、諮詢不足有關，促環境局官員更「貼地」，就新措施到民間與不同持份者溝通，了解市民的想法及憂慮，否則政策實施時會引來市民反對聲音。



本港的上網電價計劃分三級制，系統發電容量等於或小於十千瓦每度電可賣五元；大於十千瓦但小於二百千瓦，每度電四元；而二百千瓦以上、不超過一兆瓦的較大型太陽能光伏系統，每度電三元。環境局相信計劃對電費的影響十分輕微，而且兩電可出售可再生能源證書，有助減低計劃對電費的影響。





各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

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