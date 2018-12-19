太陽能裝置申起10個批得2個　收入大減業主呻慘

上網電價以三至五港元一度電回購民間可再生能源電力，價格吸引不少村屋及廠房業主參加。有於元朗擁有多間廠房及倉庫的業主有意支持環保，打算在逾十個廠房屋頂安裝太陽能發電裝置，然而，向中電提出申請後，僅獲批不足其申請發電量的百分之五。業主坦言十分失望，擔心投資與環保不成正比，一度打算放棄，現決定繼續參加，並已開始安裝工程，但他坦言「純粹為環保，同唔使嘥咗個屋頂」！



李先生於元朗有逾十個佔地逾萬呎廠房，作儲存汽車及零件等用途。他指，一直對上網電價計劃有興趣，今年八月透過合輝能源有限公司向中電提出申請，計劃安裝十個發電容量二百千瓦的太陽能發電裝置，九月中，收到中電回覆，批准他安裝兩個發電容量各約三十千瓦的裝置。李先生引述中電指，若同區有其他人申請參與計劃，「到時又要再減裝置發電容量」。



由於李先生申請太陽能發電裝置容量介乎十千瓦至二百千瓦，故每度電價格為四港元。原本二百千瓦的發電裝置預計每年可發二十萬度電，每年照計可獲八十萬港元收入，惟安裝成本約四百五十萬港元，料五年半可回本。而三十千瓦的裝置每年可發三萬度電，每年收入約為十二萬港元，以成本七十萬港元計算，近六年才可回本。



李先生認為雖然回本期相近，但由於上網電價有效期至二零三三年，故回本後仍有多年時間賺取收入，但發電容量小，每年收入亦大減。李坦言大失所望，並指「有諗過唔好搞」。



各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

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