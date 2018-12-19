東方日報A1：回購電力講就無敵　環境局做就無力

環境局四月宣布的上網電價計劃推動香港可再生能源發展，被轟是「假環保」的空頭支票！截至十月底，兩電共收到約七百個申請，惟不少申請者本擬斥資約四百五十萬元安裝太陽能發電設施，每年售約二十萬度電予電力公司，卻被電力公司駁回，只批准安裝二十千瓦發電容量的裝置，即原申請的一成。鑑於回本延期、投資或泡湯，不少申請者被迫放棄參與上網電價計劃。



中電承認目前條件未能容許大發電容量設施接駁至電網，牽頭計劃的環境局則諉過電力公司，指與兩電商妥後才啟動計劃。立法會議員批評政府及兩電在基建、配套未準備好下就匆匆推出計劃，令計劃甫上路已碰壁，擔心市民熱情不再、環保更成空談。



環境局與兩電在新一份《管制計劃協議》宣布上網電價計劃，兩電會以較高價格購買民間可再生能源電力。中電及港燈就以三至五元一度電價格回購電力，中電率先於十月實施，港燈則於明年一月一日起生效。



對於兩電的計劃，不少倉庫及工廠業主均對計劃甚感興趣，不少業主因擁有大面積空置屋頂，可安裝大發電容量太陽能板，故計劃支援環保。然而，有太陽能裝置安裝承建商透露，不少大發電容量裝置申請時被中電拒絕，因中電的電力設施未完善，故拒絕批出大發電容量上網電價申請。



其中一宗申請的負責人何志波透露，該公司向中電申請的大容量個案中，大部分個案僅批出申請容量的一成，如申請二百千瓦發電容量，但最後只批出二十千瓦。何引述中電解釋原因為「電纜負荷唔到咁大電量」。他斥有關解釋極不合理，並形容計劃有如騙局，他認為大容量裝置可發更多電，對環保更有幫助，亦對環保發電者較有利，惟其申請被拒。由於獲批的發電容量與原本預計相差太遠，影響回本期，不少客戶已對參與計劃有保留。



另一太陽能安裝公司明創新能源負責人李偉鵬亦指，其公司為客戶申請時亦面對相同情況，早前向中電提出約兩至三宗大發電容量申請，均只獲批出約一成的容量，甚至不獲批，他舉例，有沙頭角村屋客戶申請二十千瓦，但只批出近二千瓦的容量，最後客戶放棄申請。鑑於電力公司「大劈」發電量，該公司只接小容量的客戶，「中電搞到大家都好困擾，畀唔到信心人去做！」



中電回應指，截至十月，約有五十多個個案未能符合申請要求，需作進一步商討及跟進，該公司承認目前條件未能容許大發電容量設施接駁至電網，但未來會按不同地區的需求，繼續改善設施。港燈則稱，暫時未有大發電容量申請被拒的情況，一般而言，港燈會按申請為可再生能源系統容量進行技術審批，並會提供支援，盡量配合客戶需求。但未來會按不同地區的需求，繼續改善設施。



立法會議員許智峯表示，政府或兩電向立法會講解計劃時從未提及有發電容量限制，實施後卻出現阻礙，對此感失望。他斥政府「攞兩電做擋箭牌，口講做咗可再生能源，實際上監管不力」，對於中電不少申請者被大減發電量，他質疑中電是因擔心太多申請會影響整體電費。



香港公平貿易聯盟行政總監古偉牧亦指，上述情況反映政府及兩電低估市民對環保的興趣，現時情況限制市民參與新發電模式，故認為政府應在《管制計劃協議》中，應加入條文要求兩電提升接收電力的能力，否則難以監管兩電。



環境局表示，上網電價的主要落實安排經局方和電力公司在考慮了包括香港的實際情況等因素，詳細商討後制訂。局方了解到有個別申請下的可再生能源發電系統容量超出有關申請所處地區的電網容量，電力公司會就有關情況與申請者溝通並提出可行的電網接駁安排，包括以電網能供應的容量作接駁。



上網電價三大困擾



1.電力公司設施負荷不足

2.申請手續過繁、要求過時

3.審批最長6星期，申請過程缺乏支援



各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

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