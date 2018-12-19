天眼影晒：高球棍狂扑唐狗　警拘冷血虐狗狂徒

旺角出現冷血虐狗狂徒，今日(19日)凌晨揮高爾夫球棍向一隻在雜貨店門外熟睡的唐狗偷襲狂扑，唐狗驚醒逃走，因連着狗鏈，只能竄入枱底逃避，鄰店「天眼」直擊逞兇經過，只見狂徒心狠手辣，揮棍向枱底的唐狗亂扑亂捅，逞兇歷時約40秒，幸有女途人經過喝止，狂徒才逃去。警方追查約12小時，拘捕一名在附近工作的送貨工人，受傷唐狗由愛協人員帶走醫治，警方正調查狂徒逞兇動機。





現場是長旺道一間雜貨店，遭虐打唐狗「旺仔」，黑毛，雄性，約兩歲大，自幼由女東主收養，平日用鐵鏈繫在門外，因溫馴乖巧，經常有愛狗街坊餵飼。今日凌晨零時許，旺仔如常在店外木枱上睡覺，突有一名男子手持高爾夫球棍走近，揮棍向牠猛扑，旺仔被扑中肚部，登時痛楚彈起，跳落地上逃走，但頸上被鐵鏈束制，只能在枱底躱避，期間一名姓卓（38歲）女街坊聞狗隻悽厲吠叫，循聲走近睹狀，立即喝止，狂徒才施然離去，卓女追逐不果，因旺仔受傷，致電愛護動物協會求助，職員着她報警。



鄰店「天眼」攝錄得虐狗過程，可見旺仔被打中後竄入枱底，狂徒追打不成，更因用力過度令球棍甩手，其後爬上猛打，由於旺仔被鐵鏈限制無法逃走，只能躲進枱底，狂徒未有停手，不斷將球棍伸進枱底又扑又桶，旺仔在枱底躱避，約40秒後，狂徒轉身離開。



警員接報到場發現旺仔頭、鼻及口部受傷，地上遺下血漬，在附近兜截狂徒無發現，及後愛協人員趕至，將旺仔送交獸醫診治。旺角警區刑事調查隊接手調查，翻看現場及鄰近店舖「天眼」錄影，迅速鎖定目標，中午拘捕一名52歲男子，以涉嫌殘酷對待動物扣查。據悉，被捕男子是附近凍肉店送貨工人，以前亦有餵旺仔，女東主指近日已不見他餵飼，不明他打狗原因，日後關舖後，會將旺仔帶返家，以免再受虐打。



立法會議員鄺俊宇事表示，受害的「旺仔」十分乖巧，深得街坊疼愛，現時牠「都幾傷」，正由愛協獸醫救治。今次事件人神共憤，疑兇暴行令人髮指，已去信警務處處長要求嚴正跟進事件。同時，他批評現時香港保護動物法例過時，罰則輕，未能起阻嚇作用，希望政府盡快研究成立動物福利法，防止再有同類案件發生。