旺角酒店房間作毒工場　21歲女製毒師被海關拘捕

海關毒品調查科人員，早前接獲可靠情報，指有人在旺角區租用酒店房間作掩飾，實質進行製毒及包裝，再把毒品分銷到區內的娛樂場所。經情報分析及深入調查後，人員迅速鎖定目標，在昨日(19日)晚上9時許採取行動，在德昌街截查一名拖着行李篋、形迹可疑的少女搜查。關員在其行李篋內，檢獲約100克懷疑可卡因，以及包括有電飯煲、電子磅、碗、梳打粉及膠袋等懷疑製毒及包裝工具。在少女的斜孭袋內，則檢獲少量懷疑霹靂可卡因，遂以涉嫌販毒把該名21歲的女子拘捕。



同時，關員在少女的褲袋，檢獲一張酒店房間的匙卡，隨即把她押往附近一間酒店搜查，在房間內再檢獲約1公斤懷疑可卡因，毒品總市值約120萬港元。海關毒品調查科張文傑高級督察表示，女疑犯報稱無業，不排除是一名製毒師，昨日始租住涉案酒店房間，房間被闢作製毒及包裝毒品工場。



她被截查時，相信準備將毒品運往西九龍區一帶的娛樂場所分銷，至於製毒工場是否有幕後集團操控及毒品來源，有待進一步深入調查。酒店發言人表示對案件沒有回應。海關表示，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。