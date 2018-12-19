貓咪貪玩墮脫水機慘被攪死　女店東相救斷手

愛貓如命的洗衣店女東主，今日(19日)凌晨在元朗店內，開動洗衣機及脫水機洗衣及乾衣，期間一部脫水機在高速轉動替衣物脫水時，疑因沒有關上蓋，店內其中一隻貓疑貪玩，失足跌入脫水機內，東主見狀大驚，情急下竟伸手入機內救貓，卻遭機器弄至手傷骨折。消防將貓救出，惜已證實死亡，東主送院治理後情況嚴重。警方初步調查後，相信事件沒有可疑。



受傷女東主姓鄧(57歲)，在屏會街19號地下經營一間洗衣店。據悉，鄧十分愛貓，在店內飼養3隻毛色黑白相間的家貓，平時亦會在附近街頭餵飼流浪貓命。今日凌晨零時許，鄧在店內開動洗衣機洗衫，一部約3呎高、2呎闊的上揭式脫水機正操作揈乾清洗的衣物。據悉，脫水機的滾筒在高速轉動時疑沒有關蓋，一隻身形較細的貓咪，疑因貪玩失足掉入脫水機內。



鄧見情況危急，救貓心切下伸左手入脫水機內救貓，卻慘遭滾筒攪至手部骨折，她自行按停脫水機並報警求助。消防趕至將貓救出，惜牠已傷重返魂乏術，其後由愛護動物協會人員檢走貓屍，鄧送院治理後情況嚴重。警方初步調查後，相信事件無可疑，案件列作「有人意外受傷-工業意外」。事發後，店內其餘兩隻貓因失去同伴感悲傷，神情落寞呆坐一角。