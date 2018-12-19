探射燈：意外多涉職業司機　業界籲勿輕忽

多條斜路曾發生奪命交通意外，當中不少涉及職業司機，業內人士提醒司機時刻提高警覺。



柴灣道斜度為1比10，幾乎每隔10年便會發生車禍。2012年有雙層巴士沿路落斜時，車長突然暈倒，巴士挨着路中石壆向下衝200米，先撞向兩2輛私家車，再猛撼對面線的士及巴士，造成3死57傷。2002年1架載滿客的專線小巴疑收掣不及撞向老婦；1992年雙層巴士車禍同樣造成1死；1982年泥頭車落斜失控，造成4死13傷。



此外，中環鴨巴甸街亦曾發生多宗意外，去年有密斗貨車落斜時疑失控衝上行人路，3人受傷；2015年有私家車失控撞傷2名女途人。



香港汽車會會長李耀培坦言，斜路比平路意外嚴重得多，而且大部分涉及職業司機，「職業司機因為揸車揸得多，夜更或者凌晨見到冇車，又覺得自己好熟路，掉以輕心就會容易有意外。」他建議司機不論何時都要謹記操守，減少意外發生。

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