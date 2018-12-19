探射燈：駕駛教師促斜路泊車納路試範圍

斜路泊車要拉緊手掣，惟車上部分零件可能老化，分分鐘會「滑前溜後」釀成意外。有教車師傅指斜路泊車時配合轉軚方向及波段，可減少意外損毀程度，惟目前考車牌的路試未有加入斜路泊車，建議加入考核範圍。



在上斜地方泊車而車頭向上，軚盤應扭向右靠向石壆方向，即使車輛意外後溜，亦溜向石壆方向減少損毀；泊在落斜路段、車頭向下時，則應扭軚向左對着石壆。重型車輛亦可在停泊時在輪胎後加上專用木，加強後溜阻力。



目前初次申請駕駛執照的考試中，只考核在斜路停車及起步，香港駕駛教師從業員協會主席胡慶盛解釋，雖然斜路泊車為筆試問題之一，惟該20條問題為隨機抽樣，未必能考核考生知識。他又指，現時路試要求考生停車拉手掣，因應泊車地方入後波或停車波（P波），但未有要求泊車時扭軚方向，建議運輸署加入考核範圍。

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