探射燈：斜路藏殺機　補鑊多甩漏

北角大車禍暴露斜路安全措施不足，東網記者與專家巡視多條斜路，更揭發危機處處。曾發生車禍的港島東邊街，多項「補鑊」措施甩甩漏漏；黃大仙的斜路違例駛入貨車頻頻，路旁違泊又無人理；大埔有村路斜度屬全港數一數二，但部分路段未設任何防撞欄。專家指不少斜路連接繁忙路段，發生意外恐傷亡慘重。



「嗰次有架5.5公噸重車死火，架拖車又係5.5，一拖個扣就斷咪溜後，鐵欄飛出嚟整親我！」在西營盤東邊街擺檔的譚伯仍餘悸猶存。該處斜度為1比5，2012年發生意外後列為交通黑點，並重鋪防滑物料、加設混凝土護欄及實施逾5.5公噸重型車輛禁區等，但譚直斥車輛不時違規駛入，地上防滑鋼沙剝落。西營盤社區主任張啟昕指出，東邊街人多車多，卻只得「一截截」混凝土護欄，擔心車輛「煞唔切掣」會相撞。



東網記者早前與有港版「神探伽利略」之稱的工程師盧覺強巡視多條斜路，其中黃大仙沙田坳道斜度為1比5，有路牌禁止貨車駛入，但記者直擊半句鐘已至少3輛貨車駛入。路邊違泊的貨車車胎未扭向石壆方向，亦沒有「攝」任何物件防溜後。盧直指，部分車輛下斜時長踩煞車掣，做法危險，擔心現場斜路底連接行人路，附近有住宅、學校及醫院等，但路段連防撞欄都未設，若司機泊車時疏忽，車輛分分鐘溜後。



此外，大埔樟樹灘路同位處民居旁，斜度與東邊街相若，然而路邊防撞欄「斷橛禾蟲」，卻有多輛私家車停泊。



香港工程師學會會長余錫萬表示，斜路鋪設防滑鋼沙和加建防撞欄可在一定程度上減低意外風險，惟防滑沙需每年重鋪才能確保安全。他又建議大型車輛可自備防滑專用木「攝」於車轆，以防後溜。



立法會議員譚文豪認為，政府應加強道路使用者安全教育，有關部門應多加巡查路面防滑物料狀況，適時修補，對違規車輛亦應加強執法。



運輸署發言人提醒，根據《道路使用者守則》，駕駛者在斜坡泊車時應注意拉緊手掣，並把駕駛盤扭向合適方向，因在處理訴訟時，法庭在衡量道路使用者是否犯錯，以及其錯誤程度，可能會把當事人不遵守有關守則考慮在內，從而判斷其法律責任。

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