恆安邨27歲仔燒炭釀火警　屋內5貓陪死

馬鞍山恆安邨一名27歲男子，疑因感情問題萌輕生念頭，今日(19日)凌晨在住所房間燒炭，詎料燒着雜物，瞬間全屋陷入火海，他被困房在內，家人與約400名街坊驚醒逃生，兩名街坊吸入濃煙不適需送院，消防員將火救熄，並將事主救出，可惜送院搶救後不治，同時發現五隻貓屍，疑因未及逃出陪死，警方在屋內檢獲遺書，相信有人自殺肇禍。



現場是恆安邨恆峰樓8樓一單位，戶主姓陳，98年與妻子聯名購入，夫婦育有6名子女，其中兩子女已婚搬出，剩下6口與其中一名女兒的男友居住。死者是戶主的的兒子，生前在尖沙咀區食肆做侍應，近日曾透露與女友情海翻波，導致鬱鬱不歡。



今日(19日)凌晨4時許，陳疑趁家人熟睡，在睡房內燒炭，火舌燒着雜物，火勢一發不可收拾，他無法撲救被困，未幾火勢蔓延全屋，濃煙密布，戶主與家人慌忙開門逃生，約400名街坊因濃煙湧至，冒寒疏散到樓下暫避。消防員接報到場動用一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，15分鐘將火救熄，在房內發現陳昏迷，將他救出，由救護員送院搶救，但證實不治，另有兩名分別姓黃（74歲）及姓陳（68歲）男女街坊因吸入濃煙不適，一併送院治理。



消防員在屋內發現燒炭痕迹，並發現五隻貓屍，相信因未能逃出屋外而焗死，警方則檢獲遺書，懷疑陳燒炭輕生釀成火警，正循火警有可疑方向調查。現場所見，起火單位嚴重焚毀及熏黑，玻璃窗爆破，走廊亦熏黑及布滿積水，探員其後聯同政府化驗師重返搜證。慘死的貓兒屬唐貓，屍體由愛協人員檢走善後。



沙田區區議員鄭則文表示，今次為不幸事件，已慰問男戶主及了解其需要，戶主因痛失愛兒十分難過，暫無經濟困難，但未有地方暫住，已聯絡社署提供協助。此外，一名女街坊表示，「諗起五隻貓死咗，佢哋好慘！」亦願死者安息。亦同大廈女街坊表示，該邨是「老人邨」，有不少長者或行動不便人士居住，因此一旦發生火警，未必能及時逃生，十分危險。





防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk