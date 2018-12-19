Dr.東：羊腩煲蛇羹易上火　中醫推介粥療養腎養生

羊腩煲、蛇羹及老火湯是港人傳統寒冬補品，但上火食物非人人合適，進食過量反而加重脾胃負擔，愈補愈傷！其實冬天進補不一定要大魚大肉加名貴補品，有中醫師指冬天最適合粥療進補，簡單一碗散發清新米香的粥，健脾養胃，再搭配益腎食材或中藥，即可進補不上火。「冬至」將至，就由中醫師推介多款粥療補品，養腎養生。



在中醫學角度，冬天五行屬水，對應腎臟，而腎是先天之本，負責滋養臟腑，腎虧損就易令外邪入侵。註冊中醫師吳子杰表示，冬天寒風刺骨，屬陰邪，最易傷陽氣，形成「腎陽虛」體質，出現畏冷、氣虛無力及腰酸膝軟，年紀大或體質差的人常中招，而經常吹冷氣的辦公室一族陽氣本已較弱，亦是高危一族。因此，冬天是養腎最好時節。



黑色食物是「腎虧」救星，吳指黑芝麻、黑豆、黑棗、黑木耳及海參等黑色食物都有補腎功效，適合手腳冰冷或脫髮人士。雖然羊腩煲、蛇羹及老火湯性質溫熱，亦合補腎，但多吃會阻礙脾胃運化，造成消化不良，而且並非所有腎虛人士都合適，若屬「腎陰虛」會感潮熱、口乾及盜汗，再吃這些熱補食物只會火上加油，加劇陰虛。



冬天想進補又擔心愈補愈傷，吳建議不妨試試簡單易製的粥療，因粥療性質平和，幾乎適合任何體質人士，而粥本身已有健脾養胃之效，加上易吸收，多吃也不怕「滯」。冬天尤其容易感冒，吃粥能補充流失水分，一碗熱騰騰的粥又可幫助排汗，加入薑或蔥白有助發散風寒。至於港人吃粥時喜歡配搭的腐乳或榨菜，鹽分太高，吳不建議多吃。



要令白粥變成益腎養胃補品，吳建議加入黑色中藥材，如黃精及肉蓯蓉，兩者都有補腎功效，但由於較硬身不宜直接入粥，故可煎煮取汁後只將汁液加入粥裏。至於淮山、枸杞分別有養脾胃及養血功效，都是粥療最佳配搭。肉類就可選羊肉、牛肉或豬瘦肉。然而要注意，粥的升糖指數高，糖尿病人士不宜多吃。



三款冬天益腎粥療：



－黃精瘦肉粥

材料：黃精20克、瘦肉80克、適量薑片、大米半杯至一杯

做法：黃精洗淨後放入砂鍋用小火煎煮20分鐘取汁，再多煮一次取汁去渣備用。將大米放入鍋中，加入黃精汁、瘦肉碎及薑片，大火煮沸後改用小火煮至肉爛粥稠，加鹽調味。

功效：寬中益氣，潤肺生津，益腎補精



－枸杞羊肉粥

材料：羊肉150克、枸杞子20克、肉蓯蓉20克、大米半杯至一杯

做法：羊肉切片，肉蓯蓉切絲，煎煮取汁去渣。將肉蓯蓉汁、米、羊肉及枸杞子放入鍋中，加水煮沸後，改用小火煮至米爛成粥。

功效：補腎助陽



－山藥黃芪粥

材料：乾淮山30克、黃芪20克、大米半杯至一杯

做法：黃芪稍為浸泡，反覆煎煮兩次取汁去渣，每次20分鐘。乾淮山切小段，與黃芪汁、大米一起煲成粥，加糖及鹽適量。

功效：補氣益肺、益脾胃，補腎



註：材料以2人分量計

資料來源：註冊中醫師吳子杰



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