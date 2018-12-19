綠色先鋒：南丫搜奇　認識不一樣的南丫島

不少人對南丫島的第一印象，是那台白皚皚的「大風車」發電站，然而這座本港第4大島嶼，原來蘊藏着豐富的自然生態及文化寶藏。有環保組織近日舉辦導賞團，帶公眾翻越島上山谷海岸，探尋「海龍王」、「四大毒草」、捕蟻大「獅」等奇觀，揭開箇中的神秘面紗。



昔日的南丫島為一條漁村，島上建有多間天后廟，其中一間坐落於索罟灣。廟宇外觀雖不出眾，惟進內即發現暗藏乾坤──一具長近2米的怪魚標本，在玻璃箱中凝視訪客；其身似龍蛇，鰭若游絲，猶如來自異域的使者。導賞員解釋，怪魚實為俗稱「銀龍」的皇帶魚，2001年由當地漁民捕獲，相傳會給前來供奉的善信帶來好運，故一直安放廟中，亦反映小島深厚的漁民文化。



沿天后廟旁路徑上山，多種有趣植物浮現眼前。又名「假菠蘿」的露兜樹，果實形狀雖酷似菠蘿，食味卻大相逕庭，質感就像放久了的粉蘋果，但尚算清甜，不少老人家會採摘來烹煮糖水；在流行飼養「金絲貓」的年代，小孩更會將其葉編織成小籠存放跳蛛。看起來平平無奇的「錫葉藤」，葉面原來粗糙如砂紙，可作打磨錫器與拋光之用。芸芸植物之中，最奇特的非「羊角拗」莫屬，每年6月至翌年2月會結出如同羊角般的果實，惟只宜遠觀不可褻玩，皆因它是本港「四大毒草」之一，全株有劇毒，誤服可致命。



穿過叢林來到山頂，導賞員忽爾停步，着團友留意步道兩側，只見他就地拾起一根枯草，朝沙地上一個小洞輕掃，洞穴中央隨即彈出沙粒，一雙鐮刀狀大顎若隱若現。「呢啲漏斗形狀嘅沙窿，都係『蟻獅』設嘅陷阱，專用嚟捉螞蟻，南丫島呢邊特別多！」導賞員續指，蟻獅雖為蟻蛉的幼蟲，卻是凶猛的捕獵高手，當察覺有螞蟻走進陷阱，便會向其彈沙作出攻擊，使螞蟻失足掉入「流沙」當中。



生命叢林協會早前獲漁護署「生物多樣性教育項目」資助，舉辦「南丫生物多樣性導賞團」，分別向4團逾百名參加者介紹島上的自然生態。協會創辦人陳詠楓表示，南丫島擁有全港約3分2物種，深灣更是本港唯一恒常有綠海龜產卵的地點。她期望透過導賞團方式，讓公眾知道南丫島不僅是吃海鮮的地方，更是值得保育及珍惜的生態熱點。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

