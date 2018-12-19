律政司拒控梁振英　林卓廷轟鄭若驊走去放假屬失職

前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司款項，並被指涉嫌與立法會議員周浩鼎「打龍通」，介入相關專責委員會調查。廉政公署調查後，律政司日前稱沒有足夠證據決定不檢控梁。律政司發言人回覆指，律政司司長鄭若驊正在休假，本月27日才結束休假上班。據知鄭若驊月中已開始休假，即休假逾10日。立法會議員林卓廷批評鄭若驊極不負責任，完全失職。



林卓廷今早(19日)出席一個電台節目時指出，鄭若驊連日來都未有解釋不作檢控的決定，原來正在休假，令人難以接受，「一個咁重大嘅檢控決定，你唔係應該準備好晒同公眾解釋，反而走咗去放假，任由公眾有咁大嘅疑問喺度，我覺得係完全失職。」



他指出，過往律政司都會就涉公眾非常關注、重大利益案件作出解釋，例如林奮強被指涉公眾人員行為失當指控，亦有5頁解釋，今次只有1頁紙解釋三個質疑，更完全沒有提過廉署調查的結果，認為律政司完全未能交代有關理據。



林又指，參考過往做法，若要避免公眾認為律政司偏頗或有利益衝突，律政司會聘請外判大律師尋求獨立意見，過往多次涉及高官的案，包括梁錦松案、林奮強案，都沿用此做法，以給予公眾更大信心，但今次明顯沒有這樣做，外界強烈質疑偏離律政司一貫做法。