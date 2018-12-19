律政司增設兩職位　議員質疑能否加快處理聲請

立法會人事編制小組今早(19日)召開會議，討論在律政司民事法律科和法律草擬科各開設一個首席政府律師常額職位，以應付處理民事訴訟案件，包括司法覆核許可申請和免遣返聲請個案。議案最終在21票贊成、6票反對下通過。



議員鍾國斌指出，不少人關注免遣返聲請事宜，甚至給予人濫用資源的感覺，關注律政司當局在開設職位後，如何加快處理個案。議員蔣麗芸則表示，雖然申請免遣返聲請的個案有大幅下降迹象，但假難民對社會造成大滋擾，再加上現時司法覆核的上訴個案有增長，正值高峰期，關注當局的人手安排。



議員區諾軒表示，司法覆核個案中有逾80%處理酷刑聲請個案，而有部分甚至需要花5年時間處理，質疑政府在增設職位後，會否有信心把工作量平均分配。



律政司副民事法律專員(民事訴訟)李錦耀表示，現時保安局正就申請免遣返聲請事宜等作全面檢討，而民事法律科亦有一小組主要處理入境事務和免遣返聲請個案，現時尚待處理的個案有逾1000宗。至於會否加快處理個案方面，李表示在新職位開設後，會配合保安局的工作，而原來職位的政府律師可以更專注處理免遣返聲請個案。