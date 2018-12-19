郭卓堅申覆核　冀令律政司重新考慮控梁振英

「長洲覆核王」郭卓堅早前就律政司決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元一事，入稟高院申請司法覆核。郭卓堅於今日(19日)傍晚表示，不甘被政府「擺上枱」，成為鄭若驊拒絕到立法會解釋的理由，經諮詢律師意見後，決定明天(20日)撤回覆核申請。至晚上8時半，郭指接獲法庭信件，法官指示把鄭納入與案件有利害關係人士，並準備排期聽取各方陳詞，郭遂決定繼續提覆核。



郭解釋，他是次入稟原本因為早前有相關案例成功令律政司作出檢控。2015年曾有一名菲傭發現僱主在她背後「做啲唔好嘅動作」，律政司決定不檢控，菲傭申請司法覆核，覆核案開審前律政司決定檢控僱主，最後令僱主入罪。郭認為此案可作為本次司法覆核的參考。



郭又指於2016年曾向廉政公署投訴梁振英無申報收取5000萬港元，但律政司決定不檢控梁當日，他即收到廉署電話通知指不受理其投訴，更向他稱欲知詳情請看新聞。



郭於傍晚在社交網站發貼，指「不要被鄭汝(若)驊利用過橋」，考慮先撤回覆核申請，如鄭到立法會解釋未能令公眾滿意，他或將再提覆核。