政Whats噏：唔夠20分鐘完會　議員提早收工過聖誕

雖然聖誕節未到，但唔少人個心都已經放緊假，立法會多個委員會今日(19日)舉行2018年最後一次會議，其中一個就係《2018年選舉法例(雜項修訂)條例草案》委員會，不過唔知係咪條條例已經傾得七七八八，所以班議員都諗住不如早啲搞掂收工，結果原定2個鐘頭嘅會議最後用咗唔夠20分鐘就完咗！



其實會議開始前都隱約可見議員對呢個會議興趣不大，事關喺上午11點正開始時，會議室內只有委員會主席張國鈞(Horace)一個，而按照規定，係需要「5+1」，即係需要5個委員再加埋主席先夠法定人數開會，眼見Horace係咁篤手機，好可能係叫緊啲其他議員落嚟開會，最終去到11點06分先夠人，但唔少議員又即刻走人，好明顯就係臨時落嚟湊人數啦！



條條例審議其實已進入尾聲，政府介紹完一啲技巧性修正案後，都冇議員跟進發言，所以11點17、18分鐘左右已經完會，前後唔夠20分鐘。議員麥美娟(Alice)喺11點20分左右諗住嚟開會時，立法會同事同佢講已完會，佢當時都唔係好信，仲反問：「係完咗定流咗？」不過佢話都係想點返個名，記錄佢有出席，所以就算Alice早啲落到嚟，相信個會都係極速完成，無礙議員齊齊早收工！