團體質疑政府低估新界棕地量　誇大重置難度

棕地發展備受爭議。本土研究社今(19日)發表報告，發現棕地擴散速度快，去年全新界的棕地總面積1521公頃，比1993年增長92%，即在24年間增近1倍，平均每年增長30.4公頃，相當於每天832平方米的速度擴散，意味每年有約1.5個太古城的新界土地淪為棕土。

該社批評政府忽視棕地擴散趨勢，並未制訂全面規範棕地問題的政策框架，又不滿政府及土地供應專責小組在公眾諮詢中貶低重新運用棕土的可能性。



根據相關衞星圖，該社發現約有433公頃屬非重型的露天作業棕土，連同有蓋倉庫或工場及露天停車場等，約有1206公頃為適合遷進多層大廈的棕土作業。該社批評，政府未有提供全面棕土數據，而以低估的棕地數據作公開諮詢，是誤導市民。



該社指，政府批出的棕地作業規劃許可申請，由2005年不足200宗，增至去年超過600宗，質疑政府主動向棕地作業開綠燈。報告指去年涉及露天重型作業的棕土面積約63公頃，佔新界棕土的總面積約4%。該社質疑，棕土作業的重置難度被誇大，又指若政府持續漠視問題，「棕土處處」的情況將再惡化，既毀壞鄉郊環境，亦錯失應對土地供應問題的良機。