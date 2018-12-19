屋宇署認無驗沙中線月台層板　檢查螺絲帽已是2014年

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日(19日)踏入第38天聆訊，屋宇署高級結構工程師陸沛輝出庭作供。委員會代表律師Ian Pennicott引述陸的證人供詞，指其職責是在進行工地巡查時就結構問題提出意見，另建築物條例小組(BO team)及送審文件覆檢和合規小組(BSRC team)有需要時亦要到工地巡查。Pennicott詢問陸如何決定是否需到工地巡查，陸稱當事情涉及公眾安全及傳媒關注時便會到工地巡查，他舉例指，因應今年3月北面連接隧道滲水問題一事便有進行巡查。



Pennicott展示一份由BO team及運基顧問公司一同準備的工地巡查及審核紀錄，顯示未有就東西線月台層板作任何工地視察，而涉及檢查螺絲帽的檢查紀錄已追溯到2014年，亦僅進行過兩次審核。陸承認，並指僅為連續牆作巡查，又稱根據屋宇署指引，螺絲帽不屬其中一個審核範圍。



日前有運基顧問公司證人表示，公司需採取主動的態度與屋宇署進行地盤監察。Pennicott詢問陸有關運基的主動程度，陸指運基只會根據署方指示才會到地盤巡查。



聆訊將暫告一段落，直至明年1月9日再開庭。庭上透露，整個聆訊將於明年1月29日完結，並於25、28及29日3天進行結案陳詞，至於陳詞次序則有待委員會告知。