4歲女童遭虐待兩被告認罪　「打佢同用火機辣佢」

旺角恐怖虐兒案今日(19日)在區院再訊，案中4歲女童疑被打至全身傷痕纍纍，其中肚部有嚴重瘀傷，身體多處被煙頭灼傷，雙腳疑被打火機燒傷等。兩名女被告陳天佑及馮嘉寶今承認一項虐兒罪，陳另承認一項藏毒及管有吸食毒品工具罪，案件還押至明年1月17日，待索取事主的創傷報告後再行量刑。



案情指，受害女童X的母親Y早年於監獄中認識兩名被告，兩被告維持情侶關係12年及同住一劏房。2016年7月，Y經社署評核後可接管2名孿生女兒，並每月領取綜援1萬港元生活。而Y不時會把2名女兒交託親友照顧。



同年9至12月，Y每星期均會把2名女兒交託2被告照顧，並無問題。翌年11月1日，Y又把大女X交託予被告照顧，後因幼女稱掛住姐姐X，故亦曾把幼女短暫交予2被告一併照顧。



同年11月24至30日，Y透過不同方法，包括短訊、登門造訪等，均不能接觸及接回X。直至12月1日，Y收到首被告電話指X弄傷下巴而失去知覺，Y遂與X生父趕往被告單位接回X。



X當時陷入半昏迷及遍體瘀傷，Y慌忙把X送院，X途中更抽搐嘔吐。X被送抵院時，臉容呆滯，臉部、軀幹四肢、左臀、外陰、肛門等，分別多處擦傷、瘀傷，牙齒鬆動等，更需要插喉，並因腦膜下有血腫而須進行緊急手術開顱骨減壓等，且手術後亦一度出現肺炎及敗血性休克。幸X數日後恢復意識及可餵食，其後亦逐漸康復。



2被告當日送走X後隨即離開住所，並入住賓館，警方同日拘捕2名被告。首被告警誡下稱，「因為個𡃁妹成日講大話，又推跌我啲嘢，令到我好嬲，我先打佢，同埋用火機辣佢。」而次被告表示，「都係BB成日講大話，搞到我好忟，我先用手打過佢幾巴，對唔住呀。」兩名被告其後分別承認曾拳打X腹部及掌摑X，而首被告更指用手捏X陰部以懲罰X在單位內不穿褲子。