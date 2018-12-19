摸胸非禮女病人男西醫囚9月　官斥有計劃掩飾行為

男西醫替一名患脊柱側彎的年輕女病人檢查時，涉嫌八度伸手入女方的上衣及胸圍內摸胸非禮，事後被控一項非禮。48歲被告李揚敬早前被裁定罪名成立，今(19日)在九龍城法院被判入獄9個月。裁判官斥被告嚴重違反誠信，需判阻嚇性刑罰，辯方申請保釋等候上訴，最終亦被駁回。



辯方求情指，被告還押期間，一對孖仔曾為他送上聖誕卡，表示掛念父親，希望他盡快回家。此外，被告的妻子、兄長和妹妹都為他寫信求情，讚他是好爸爸，好丈夫，妻子擔心難以獨力照顧兒子，加上被告診所已停業，家庭失去經濟來源。信中又指，事件已令被告終身抱撼，不能再做醫生，其一生夢想亦幻滅。辯方謂，有病人得悉事件後主動為被告寫求情信，讚被告是謙謙君子，為人細心。



裁判官指事主自11歲起已找被告看病，建立長時間互信，被告卻濫用事主信任，分别用左右手按事主的背和胸，令事主誤以為這是檢查脊柱的程序，顯示被告是有計劃地掩飾其行為，但考慮到他已執業21年，背景良好，事件對他一家有重大影響，故酌量減刑，最終判他入獄9個月。