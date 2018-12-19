虐兒案庭上播片　4歲女童遭鐵夾夾鼻粗口威脅掟出街

旺角4歲女童遭恐怖虐待案悲劇震驚社會，一度命危的「大孖」除身體多處被煙頭灼傷，雙腳亦疑被打火機燒傷，並因腦出血需留醫深切治療部，2名女被告陳天佑及馮嘉寶今(19日)承認一項虐兒罪。區域法院法官留意到，控方案情指除2被告認罪外，沒有直接證據指控女童X身上的所有傷勢與2被告相關，故詢問辯方對於傷勢的說法。



辯方初時表示，對X身上的傷勢有爭議，而次被告馮只承認X臉及肚部的傷勢由她造成，至於其他傷勢則指沒有留意是甚麼時候造成。法官明言不會接納此說法，直指2被告作為X的照顧者，不可能留意不到X身體上的傷，「佢哋責無旁貸，而且造成咁嚴重嘅傷勢，佢哋有責任」。辯方其後再索取指示，確認X的傷勢乃在2被告照顧期間造成，但並非每處均是2被告直接造成。



而控方案情提及X親友事後收到匿名信件，內有一支載有X受虐片段的記憶棒，庭上並播放該10分鐘片段。



片段中只見身穿睡衣的X被銀色大鐵夾夾着鼻子，並有兩把人聲不時責罵X及要求X依指示說出句子。有人喝罵X「醒醒定定，唔記得就叫契媽講多次」，X又被指示站起來深呼吸，另一人叫「唔係叫你用鼻呀，用個口呀」。X及後小聲嗚咽要求契媽說多次句子，有人便說「如果你再講大話，就塞你落垃圾桶，掟你出街」，另一人多次催促X照句子說一次，惟X卻顯得不知所措而遲遲未能說到，對方便大聲呼喝「拎你個屎坑腦出嚟記住呀」、「講咗咁多次，都記唔到，即係唔專心啦」，又警告X若再不說出，「你同佢自己跳入垃圾桶，我掟你出街」等。



片段中又有人抽起X衣領數次，搖晃X，喝令X說話，並拍打夾着X鼻子的鐵夾，又斥X「夠x薑呀」等。後有人拿走鐵夾，有人表示「夾到個鼻高X咗」、「係囉，靚啲囉」。X遭不斷以粗口喝罵後，臉上帶淚，終小聲逐小說出句子時，有人又指「佢唔係唔識講，係唔肯講」等。



社會福利署表示，事發後已即時為涉事女童申請保護令，並安排接受兒童住宿照顧服務及臨床心理輔導服務。2名女童現時已如常上學，社署社工會繼續按其家庭的福利需要提供協助。