政府擬資助換成人兒童兩用救生衣　料涉1300艘船

政府建議修例，規定所有本地船隻均須配備救生衣，數量須等於船隻獲發牌照上標明的最高可運載人數，嬰兒亦須穿着救生衣。為方便業界遵循，海事處委託理工大學研發一款成人和兒童都合用的兩用救生衣，政府並計劃資助業界更換救生衣，而舊救生衣如仍然可用，會考慮轉贈團體或海外機構。



今日(19日)立法會經濟發展事務委員會會議上，議員陳振英關注政府資助業界更換救生衣的資助金額，又關注嬰兒是否需全程把救生衣穿著。海事處副處長鄭琪指，相信有1300艘船隻需更換兩用救生衣，涉及更換7萬至8萬件，而目前一件兩用救生衣，成本約為135至180港元，確實價錢需視乎產量等因素，政府會以實報實銷方式資助業界。至於嬰兒，鄭指嬰兒穿着救生衣後有機會難以活動，因此會由陪同的成人決定，嬰兒是否需穿着救生衣。



有關大型海上活動舉行期間的安全措施，當局並建議將現時的行政措施改為強制性，要求兒童全程穿上合適救生衣，船長亦要備存乘客及船員名單。另外，議員涂謹申批評當局不肯公開南丫海難內部調查報告，當局就指基於個人私隱問題，報告不能公開。不過海事處處長鄭美施就承認，部門可能積習了一些管理文化，非一朝一夕可解決，已推行多項改革措施。



2012年發生39人罹難的南丫島海難後，港府一直未能落實部分有助提升海上安全的立法建議，其中最關鍵的是修訂船隻需配備的救生衣數目。今次最新建議，港府擬在明年向立法會提交法例修訂，以展開先訂立後審議程序。