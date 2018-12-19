港首辦過儀門儀式　學生「成年」冀貢獻社會

華人廟宇委員會今(19日)舉行全港首個以傳統「過儀門」儀式成年禮，約2000名中四或以上學生整肅衣冠，雙手奉着紫色領巾，穿過儀門，並由嘉賓為他們戴上，象徵成年。



民政事務局局長、華人廟宇委員會主席劉江華表示，年輕人過儀門象徵已經成年，在現代社會，亦代表可以成家立室、做選民和考駕駛執照，亦需要面對法規，因此是值得慶祝的事。他期望年輕人踏入新階段，可以發揮潛能，對社會有所承擔。



其中一所參與學校，香港道教聯合會圓玄學院第一中學的中五生張嘉莹，今年只有16歲，並未成年，她認為參與活動可以提早感受成年的感覺，提醒自己將來要守法，面對社會現實，及為社會盡責。她期望當自己正式踏入18歲時，可以再穿過「儀門」，相信感受更深，「真係18歲，可以有自由一啲嘅生活。」



另一名中五生黃偉豪指，成年後在處理事情上要考慮更多因素，以前遇上困難會先找父母商量，解決不到難題又會哭泣，但現時會先考慮自己解決，或與同輩商量，再靠別人幫忙。黃同學現年19歲，已經登記做選民，認為成年後需要對社會盡責任，當選的區議員直接影響所在社區以至社會，作為香港人不能對置身事外。