議員轟大橋開通思慮不周　促向東涌居民道歉官員冇回應

立法會經濟發展事務委員會會議今(19日)召開會議，討論因應港珠澳大橋開通後入境旅客增加，而影響東涌社區的紓緩措施。會上多位議員批評政府於大橋開通前思慮不周，以致東涌出現「逼爆」局面，居民叫苦連天。而當局拒為此向東涌居民道歉，僅承諾「會做好啲」。



議員郭家麒形容大橋開通對東涌的影響是場「天怒人怨」的災難。他指香港負載旅客的能力有限，認為若當局長遠不考慮為旅客人數設上限，即使社會上有意見指可將大橋旅客分流至青衣、荃灣及屯門等，分流之舉最終如同令其他區居民一同受苦。另一議員陸頌雄則不滿過去發現不少欠缺地接社接待的「黑團」、「黑導遊」，影響東涌及本地旅遊業。議員毛孟靜批評政府失策，最終令東涌配套不勝負荷，要求當局需為東涌混亂而公開向當區居民道歉，並且擔保令東涌亂象在稍後的聖誕、新年等旅客高峰期不再出現。



商務及經濟發展局副局長陳百里未有正面回應道歉及擔保等的要求，僅指會「做好啲、盡力去做」，強調政府一直盡力平衡旅遊業發展對香港民生的影響，當局會就出現的情況進行針對性的應對措施，如政府正與內地有關當局硏究開通大橋東人工島予「觀橋團」遊客，讓這類旅客無需進入香港特區境內就可遊覽大橋，並從東人工島折返珠海或澳門，從而紓緩逼爆東涌的人流。



在「黑團」、「黑導遊」方面，陳指日前局方與旅遊業議會等人到東涌視察，在抽樣巡查下發現逾9成旅行團已有本地旅行社接待。他又透露現時大橋香港口岸旅檢大樓內正安排增設臨時小型店舖，以及讓美食車在大樓附近服務遊客，應付旅客需要。當中首間臨時店舖已於本月初開業，其他店舖正進行招標程序，會加快進行。