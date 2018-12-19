億元詐騙案　黃桂榮保釋金增至100萬元

有港商報稱借貸1億元人民幣時疑遭誘到深圳禁錮勒索，涉嫌捲入事件的黃桂芬和黃桂榮兩兄弟先後被捕，分別被控串謀詐騙等罪，惟黃桂芬在8月出庭應訊獲准保釋後數小時墮樓身亡。至於與黃桂芬同案被控串謀詐騙罪的另一被告黃偉傑(37歲)，以及另一案中被控串謀詐騙罪的被告黃桂榮(60歲)，兩宗案件今(19日)在西九龍法院再訊，暫毋須答辯，二人續准保釋至明年3月19日再訊以待警方進一步調查。



裁判官並批准二人在保釋期間毋須每天到警署報到，但黃桂榮的保釋金須增至共100萬港元，黃偉傑的保釋金則增至共50萬港元。



本來兩名被告的擔保條件之一，均是須每天到警署報到，辯方今申請兩名被告減少往警署報到的次數，指本案當押後至明年3月再訊時，屆時警方已調查長達7個月，若兩被告仍須每天報到會令他們精神壓力大，其家人生活也受影響，故願提高保釋金額以冀望法庭批准更改擔保條件。



最終裁判官批准兩人的報到次數減至每星期3天，其中黃偉傑的保釋金額外增加10萬港元，即合共50萬港元；而黃桂榮另獲准延長至下午6時至11時之間報到，他須額外提交20萬港元，合共100萬港元。二人的其他擔保條件不變。



控罪指3人於去年7月至今年2月間，串謀他人欺詐男子X支付8.7萬元人民幣及88萬港元，給予卓越萬利有限公司作為顧問費，被告等人聲稱卓越萬利會就X的內地投資項目，安排1億元人民幣貸款予X。