涉服毒後淋液燒死「大佬」　無業漢否認謀殺

無業漢涉於5年多前在吸服冰毒後，向與他稱兄道弟的男子淋潑易燃液體使其全身着火，最終導致其身體多處有2級及3級燒傷，留醫14日後身亡。現年49歲的無業漢魏漢光今(19日)於高院否認謀殺，由控方讀出開案陳詞。



控方指2013年5月29日，死者鄭港生(57歲)於九龍城打鼓嶺道11號2樓寓所之客廳內全身着火致身體多處燒傷，並於6月12日不治。控方指是被告蓄意放火，意圖殺害鄭或令他身體受嚴重傷害。雖然被告事後稱是意外造成，控方認為絕非意外。控方又指雖然被告與死者認識約30年且稱兄道弟，但控方毋須證明被告的動機，只需證明被告有意圖殺害死者。



控方者案發當日除被告與死者外，亦有3名女子在現場。其中一名女子見死者坐在客廳，突然聽到被告大叫並向死者淋潑液體，死者及後即着火。事後被告及該女友人先後報警，警方到場後被告聲稱當日用酒精抹風扇，卻意外把酒精潑到死者，當時被告正吸煙，故煙頭導致死者全身着火。不過在進行錄影會面時被告改口稱事發時他正以酒精抹衣車，意外把酒精潑到死者，而死者正在吸煙，最終導致全身着火，而案發時被告剛吸服完冰毒不久。



控方則指被告向警方說謊，又指根據有到現場檢視的法證專家的意見，死者應是被淋潑易燃液體及被點火導致全身着火。專家亦認為煙頭不能導致死者全身着火，並指火勢應是由現場發現的火機造成。