今年38%回收商蝕錢　回收基金難批60%拒申請

近年內地收緊廢料進口標準及審批程序，對香港廢紙及廢塑膠回收業帶來衝擊。香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心，就香港回收商現時運作進行調查，了解相關政策對回收商影響。調查發現，出現虧蝕的回收商由去年的35%微升至今年的38%，當中小型回收商經營更困難，廢紙回收量下跌，但未來內地將進一步收緊香港的進口配額，長遠危機未除。



研究中心於去年禁廢令前，與今年3月至8月期間，以親身或電話訪問形式與151間回收商負責人訪談。調查發現，有90%回收商表示受內地收緊廢物入口要求影響，有85%表示增加了人手的需求，亦有81%回收商增加了處理回收物品所需的工序。另外，小型回收商出現虧蝕比例由39%增加至44%，經營更困難。



在回收廢紙數量方面，85%廢紙出口商表示廢紙沒有被退回，但回收商月處理廢紙中位數由去年的85噸跌至70噸，急跌18%，回收廢塑膠的數量就有上升。政府2015年起推出回收基金，但有60%回收商表明不會申請以應付內地新要求，主因是認為申請困難或難以獲批。



研究中心主任黃煥忠認為，小型回收商是香港回收鏈的重要一環，若消失必影響整個回收業。他又指，廢紙出口暫時順暢，但預計2020年底內地會全面禁止海外進口廢紙，故仍有危機。他又建議政府簡化回收基金申請程序，並向業界提供土地和補貼。