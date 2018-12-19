珠三角空域緊張致航班延誤　陳恒鑌倡統一管理

民建聯今(19日)舉行「粵港澳大灣區跨境交通基建規劃」圓桌會議，立法會議員陳恒鑌稱，現時粵港澳三地交通規劃不足，需加強互聯互通。他稱現時珠三角空域不足200平方公里已有五大民用機場，加上陸續有新機場興建，令空域更為緊張，導致航班延誤。他指出今年南方航空準點率僅78%，國泰航空亦只有81.3%，比新加坡航空低，建議設立粵港澳三地聯合空管中心，統一管理空域，加強空域使用效率。



陳建議港府重新研究興建港深西部快速軌道，連接機場、前海及東大嶼核心商業區，及探討港深東部快速軌道的可行性。港鐵中國內地物業總經理何家華稱，港鐵會深入研究，但交通運輸規劃是政府主導，港鐵是作為營運者會全力配合。何又稱，高鐵開通2個多月，市民已逐漸接受，港鐵會持續與內地當局溝通，視乎需要調整高鐵短途站的班次。



陳又提出優化跨境車牌制度，由目前一次性申請，改為每次申請為期3年，並讓跨境車可自由出入多個口岸，放寬港珠澳大橋跨境車配額，將香港口岸的泊位由650個加至5000個。冠忠巴士集團主席黃良柏表示，港珠澳大橋開通初期金巴服務出現混亂是因司機不足所致，加上三地無互認駕駛執照、無互認驗車認證等的安排，減低整體效率，影響業界發展。



另外，現時粵港澳市民通關效率低，貨運方面亦需逐個關口檢驗，浪費時間。陳建議增加24小時通關的口岸，使用智能通關加快過關速度，並在某些口岸實行兩地一檢或一地兩檢，加快貨物轉運手續。珠江客運董事總經理田蔚青表示，港府向境外線渡輪擁有人徵收每人11港元的乘客登船費不合時宜，促請港府取消。