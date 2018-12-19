癌漢鐵錘扑妻　官指認罪獲原諒輕判3年8月

六旬患癌裝修工人去年8月3日疑因健康及感情問題情緒失控，在天水圍天晴邨晴海樓寓所內用鐵錘打正申請離婚的妻子之頭顱，然後反鎖自己於睡房內，爬出窗口聲稱自殺，5小時後方被勸服返回屋內接受拘捕。其妻被打至腦部重創，至近期仍需接受住院治療。裝修工較早前於裁判法院承認蓄意傷人罪，高院原訟庭今(19日)判刑，法官鑑於他認罪並已獲妻子原諒，及近年罹患膀胱癌，輕判他監禁3年8個月。



案情指，被告陳厚光於2001年在內地認識本案事主X，X於2003及2005年生下兩女，2009年兩人結婚，2014年X與兩女獲批來港定居。至2016年X申請離婚，但一家四口仍在涉案單位同住。去年7月5日，被告因為在家毆打X被捕，之後X與兩女搬到庇護中心，至7月30日再回家暫住，被告因此事需自簽守行為。



案發當日上午7時許，被告問X是否不再回來，他要換鎖，X說想換鎖便換。這時被告衝入廚房，拿起一柄30厘米長的錘子，在兩女面前從後打X的頭一下。X隨即倒地並大量流血，兩女把X拉入房並鎖門報警。被告嘗試開門入房，被兩女擋住。警察到場時被告反鎖自己在另一房，並坐出簷篷聲稱自殺，至下午近1時返回屋內。



X因頭骨骨裂及腦部有血腫，須緊急開腦取出血塊。她留醫7天出院，翌日頭痛和口齒不清再入院，發現血腫輕微增多，再留院3天。她今由社工陪同到庭聽判，控方表示她近月仍需住院。法官即場問她最新病況，她表示「嗰段日子唔再諗喇，算喇。」



被告背景資料顯示他在1980年由內地來港，3年後結婚，與首任妻子育有三子，與X有婚外情後離婚娶X，現與前妻及三子維持良好關係，他們寫信為被告求情。X亦表示多次探望被告，已原諒他，承認事發日有言語刺激被告。



辯方指被告2014年確患膀胱癌，翌年切除部分膀胱，最近復發，上月再做手術和化療。被告工作能力和收入已降，亦是夫妻爭執原因之一。法官接納被告指是一時火遮眼爆衝突，應以7年監禁作量刑起點，因被告的特殊個人狀況，量刑起點可下調至5年半，他認罪刑期再減三分之一。